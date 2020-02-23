【5個月冧價兩成】屯門建生邨未補價劈至163萬沽

樓市氣氛不穩，用家主導的未補價第二市場公屋價格也受牽連，屯門建生邨做價跌破「兩球」。

祥益胡志偉表示，屋邨樂生樓中層17室，實用面積385方呎，兩房間隔，去年5月放盤叫價220萬港元，累減57萬元，僅以163萬元售出，呎價4,234元。

據香港房屋委員會資料，上述售價及呎價同創屋邨兩年低位。而相比對上一宗同面積中層成交，去年9月作價205萬元，可見最新個案於5個月跌價超過20%。

【荃灣】

事實上，二手市場仍劈價不斷！美聯鍾家豪表示，市場減價盤接連被上車客吸納，荃灣荃景圍細價屋苑單日錄得兩宗成交。其中，荃灣中心11座中層A室，實用面積324方呎，兩日減價10萬港元，以440萬元易手，呎價13,580元。

另一宗為荃威花園B座高層7室，實用面積461方呎，開價500萬元，減至480萬元成交，呎價10,412元。

【美孚】

美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨在周六、日錄2宗成交，包括8期百老滙街114號中層C室，實用面積670方呎，開價920萬港元，大減75萬元，以845萬元售出，減幅約8.2%，呎價12,612元。

【黃埔】

太陽物業宏惠強表示，紅磡黃埔花園近日睇樓客數量已逐步增加，主要物色700萬港元以下兩房、或低於1,000萬元的三房戶。

他指出，屋苑於周六、日暫錄約3宗成交，屋苑9期3座高層F室，實用面積614方呎，三房間隔，原以1,000萬元叫價放售，放盤兩日減至968萬元售出，呎價15,765元。該盤本月已錄約20宗買賣，平均實用呎價約1.58萬元，超過上月全月宗數。

至於有確診患者的11期單位，除月初時錄得一宗買賣外，本月未聞其他交投。

【太古城】

此外，鰂魚涌太古城過去兩日亦連錄4宗買賣，2月累錄約19宗，但成交價未見上升，當中15宗成交呎價低於兩萬元。

原業主於2006年3月以256萬元購入上址，現帳面獲利589萬元，升幅約2.3倍。

【維景灣畔】

利嘉閣地產皇牌屋苑調景嶺站分行(A組)經理黃金欽表示，將軍澳維景灣畔2座高層B室，實用面積約512方呎，為兩房戶間隔，外望享內園景觀。單位於上年8月叫價880萬元放售，終於日前以820萬元以交吉形式沽出，減價60萬元或約7%，實用呎價約16,016元。

據了解，原業主約於2013年2月，以約547萬元購入上述物業。持貨約7年，現轉手帳面獲利約273萬元，物業升值約50%。

黃又指，維景灣畔本月至今累錄約9宗二手成交個案，平均實用呎價約15,898元，現時約有265個單位放售，入場費680萬元起。

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