新冠肺炎：美聯集團主席及執董下月起減薪

黃建業表示，香港經濟面臨「沙士」後最嚴峻挑戰，租金過高，推高經營成本，削港競爭力。目前的物業交投萎縮程度更甚於沙士，成交持續下滑，預期今年2月全月，一手銷售僅350伙，按月大跌約7成，創約4年新低。

二手成交雖然於近日略有反彈，但料2月全月僅錄約2,200宗，亦按月跌約3成，創近15個月新低。相較之下，2003年3月當沙士爆發時，香港樓價雖然一挫再挫，但是住宅物業仍錄得不少成交，綜合土地註冊處資料，在2003年3至6月期間，每月平均一手及二手成交量，分別達2,100宗及3,200宗，皆高於本月水平。

黃建業認為，樓市交投萎縮主要是受三大因素困鎖。其一是香港於過去兩年先後經歷政治事件衝擊，今年又爆發新型肺炎，「黑天鵝」接二連三出現，導致經濟下滑，空舖圍城，料今年第一季工商舖註冊總數合共僅約550宗，將再創歷史新低。同時失業率持續回升，打擊買家入市信心，連帶發展商推盤步伐亦受影響。

其次是樓價跌幅遠不如市場預期，業主持貨力強，並未大幅劈價求售。第三，樓市受辣招綑綁，失去應有的調節彈性，尤其是額外印花稅(SSD)的設立，更加重新入市業主放盤時的成本，嚴重窒礙二手流轉。

黃建業指出，政府應及早推出「樓市逆周期措施」，替樓市「鬆綁」，令物業交投恢復正軌。惟在獲得政府回應前，地產代理行業的經營仍極具挑戰，故美聯集團早於去年9月，已推出連串減省成本措施，包括向業主爭取分行減租，並於1月推出全新的「美聯筍盤」手機程式，下載量較舊版高出8倍。美聯物業亦已推出「逆流奮進」獎賞計劃，凡前線同事於2月底前成功開單，均可獲獎賞。他強調對後市極具信心，未來亦將繼續投資發展，更會因應市場需要增聘人才加盟。是次管理層自願減薪及凍薪，展示攜手抗疫決心，鼓勵集團上下自強不息，迎接未來挑戰。

－－－－－－