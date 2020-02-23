【深度解構】全球供應鏈正斷裂 跨國企業也驚了

綜合外國傳媒報道，新冠肺炎疫情造成中國製造業供應鏈中斷及經濟增長放緩，並猛烈衝擊全球企業，遭殃的產業已由首當其衝的航空及汽車，進一步擴至科技和消費品。

若要概括目前災情，就是：航空公司收入恐損失290億美元(約2,262億港元)；中國汽車銷售狂瀉92%創歷史新低；消費品巨企寶潔(P&G)在內地的供應商供貨受阻；可口可樂、蘋果公司，以及全球「代工」一哥富士康也響警。

隨着疫情蔓延，供應鏈開始出現「斷裂」問題，全球各行各業、尤其是跨國巨企已驚覺到現實來了！就是「恐怕無法照常做生意」。

【航空】

國際航空運輸協會(IATA)近日已警告，疫情導致亞太地區旅客銳減，可能造成全球航空公司收入大減約290億美元，當中以亞太區打擊最大，區內需求恐大跌下滑13%。

事實上，受累的不只是亞太區航空公司，法航荷航集團(Air France-KLM)和澳洲航空(Qantas)都已發出盈利預警。

【海運】

作為貿易命脈、佔據全球90%貨運量的海運大亂，已引起各界緊張。反映整體運費的波羅的海乾散貨指數跌至低位，為2008年金融海嘯以來罕見。波羅的海乾散貨指數中的海岬型指數(Capesize)更到了歷史新低。

上述「海岬型指數」是反映特大運貨輪的運費，目前指數創新低，反映全球航運貿易下滑趨勢沒有改變之餘，形勢反而更加嚴峻。「波羅的海指數」則素有大宗商品市場及全球航運指標之稱。

具有169年歷史的法國全球海運公司Louis Dreyfus Armateurs行政總裁Antoine Person表示，疫情對市場而言是重大事件。

【汽車】

除了運輸，作為「消費之首」的汽車銷售也崩圍！據中國乘用車市場信息聯席會的數據顯示，2月上半月汽車銷量按年暴跌92%，為歷來最慘。由於中國是全球最大汽車市場，當地銷售急凍，對全球汽車工業的傷害可想而知。

德國平治(Mercedes-Benz)母公司Daimler已預警，疫情不僅將影響銷量，也可能重創生產、採購市場和供應鏈。

積架(Jaguar Land Rover)也警告，受疫情影響，英國組裝廠不久後可能面臨生產問題，因其也使用中國製零件，故受中國廠房關閉或產能下降波及。

【Apple與富士康】

蘋果公司早於2月17日表示，首季收入恐無法達標，因疫情抑制iPhone生產，也降低了中國市場需求。

供應鏈重要「代工」廠富士康也表示，疫情蔓延可能對收入產生負面影響，並對中國廠房復工進度「謹慎」看待；越南、墨西哥等地的工廠產能仍全開。

【寶潔、Adidas也可能遭殃】

消費者產品巨企寶潔(P&G)警告，疫情打亂了供應，也影響需求，可能對首季業績構成「實質」影響。

事實上，中國是該公司第二大市場，銷售和盈利皆是，零售店客流量顯著下滑，許多店關門或縮短營業時間。有些需求轉向網購，但送貨員及勞工人手有限。寶潔在中國內地倚賴387家供應商，每一家恢復營運都有困難。

另外，德國運動鞋大廠Adidas表示，自1月25日農曆大年初一以來，內地地區銷售已比去年同期大跌85%。該公司透過內地約1.2萬家零售店銷售產品，其中約500家是直營店，其餘是加盟店。

【可樂】

可口可樂上周五(21日)也警告，疫情將削弱公司今年首季每股盈利最少1至2美仙。該公司估計，首季產品出貨量將下滑2至3個百分點，有機會影響收入1至2%，自然收入也將縮減1至2%。

不過，該公司仍維持全年預測，料收入增長5%，全年每股盈利2.25美元，資本開支20億美元，自由現金流80億美元。

【SK海力士】

南韓記憶體大廠「SK海力士」(SK hynix)傳出有員工和新冠肺炎疑似患者曾有密切接觸，且該名員工有肺炎迹象，故該公司已對800名員工進行隔離。

【越南警告倘再拖一個月 製造業庫存將耗盡】

事實上，中國供應鏈對全球的影響絕不容輕視！越南工業與貿易部近日透露，受疫情影響，越南包括汽車、電子和手機製造商在獲取零件上正困難，使製造業變得很脆弱。

官方續稱，越南最大單一外國投資者三星是例子之一，該公司的新手機生產可能因中國零件斷供而推遲，三星正考慮藉海運或空運進口所需零件，惟成本將提高之餘，也難以讓生產符合進度和需求。

若接下來1至1.5個月內，疫情仍未受控，越南製造業庫存將耗盡，該國的電視和手機產量將急降。

【意大利】

意大利近日也備受疫情衝擊，當地政府周日(23日)宣布，封鎖11個行政區，其中包括兩座意大利的工業重心Lombardy和Veneto，兩者合計約佔億大利國內生產總值(GDP)約30%。

意大利總理孔特(Giuseppe Conte)周六(22日)緊急宣布，封鎖該國疫情嚴重的11個行政區，除非有特殊原因，否則全部皆不得進出，區域內一切辦公、商務活動皆禁止，學校與餐廳也將全數關閉，但目前尚未考慮暫停申根簽證。申根簽證是指26個歐洲國家共同決定在其相互間的邊境消除護照和入境檢查。

事實上，意大利是目前歐洲確診人數最多的國家，且仍未發現感染來源，疫情惹人憂慮。

【美國】

美國財長姆紐欽周日(23日)表示，美國官方將在「未來3或4周」，會對疫情爆發造成的經濟影響有更好的把握。

他指出，目前未能對經濟影響作出較強烈的預測，「我認為需要額外的3至4個星期作反應，直至我們有更好的統計數據。雖然病毒的傳播速度相當高，但死亡率很小。這是我們正仔細監視的事情，我們在這裏進行的討論之一，是應該為國家做好準備，但我認為現在說這是非常令人擔憂或無關緊要的時機還為時尚早。」

對於中美貿易談判，他稱，第2階段將無可避免地要推遲一點。

－－－－－－