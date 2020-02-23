長興國際披露債務狀況 周一復牌
2020年02月23日 18:31
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長興國際(00238)公布，由於尚未支付於2019年12月31日到期應付的最近半年利息共計約490萬港元，因此該公司認為已發生違約事件。
根據債券的條款及條件，倘發生違約事件，債券的任何持有人可通知該公司債券即時到期及須予償還。於2月21日，公司接獲2016年配售項下債券持有人律師發出的催繳函，要求即時償還約620萬元，即該公司向有關持有人發行債券的本金及應計利息總額。公司認為，其有充足資金償還上述款項。
目前除上文所述的催繳函外，該公司並未接獲任何其他通知要求償還債券。於所有債券持有人要求還款的最壞情況下，公司估計應付本金及利息總額將約1.7億元。
該公司已向聯交所申請股份自2月24日(周一)上午9時正起，於聯交所恢復買賣。
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