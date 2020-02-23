致富智庫：28歲未到的百萬富翁　勸開源遠比節流易

外國傳媒報道，有位美國年輕人名叫Tanner Chidester，還未過28歲生日，身價就已超過100萬美元(約780萬港元)，主要是他創立的兩家公司：健身服飾公司Fit Warrior和健身計劃諮詢公司Elite CEOs。

白手興家的Chidester表示，若想有錢，自己的經驗是：開源遠比節流易，存錢是緩慢致富之道。

回看他早於大學四年級時，就用個人化的健身與飲食計劃來創業。過程當然不是一帆風順，在創業首兩年，他只賺到2,000美元(約1.5萬港元)，故每天要到連鎖餐廳兼職6小時。

後來他上了一課如何建立「網上訓練」的課程後，創業才開始看到成果。他說：「當時我才知道，有人會願意付1,500美元(約1.1萬港元)、甚至更多錢，只為了買一套服務。那時我的健身計劃定價僅40美元(約312港元)，意識到人們其實會為了我的服務，願意付1,500美元。」

事實上，除了Chidester之外，其他白手興家的富翁也鼓勵採用「開源」思維。美國傳奇富豪、由破產到成功，再成為暢銷書作者的Grant Cardone也認為，要變成超級富豪的方式就是「開源」。他說：「我可以跟你保證，你不會因每天慳一杯咖啡就發大達，如果你沒有收入，也別想儲錢了。」

這位白手興家的百萬富翁說：「在我最失意的時候，得到一個最好的商業建議，這來自我的母親，她從未試過營商，但她勉勵我最好的投資便是投資自己。」就是這一席話，點醒了Cardone，並改寫了一生。

Cardone曾在21歲時因年少氣盛，結果破產負債，但在30歲時竟成為百萬富翁！他說：「在現時的經濟環境下，光是靠儲錢是不能成為百萬富翁，你需要不停地增加收入。」

怎樣增加收入？Cardone首先是在一家汽車經銷商做銷售員，最初這份工作的收入不能滿足生活開支，在25歲時，他聽了媽媽的建議：「增值自己。」他說：「即使我討厭那份工作，但我決定全心全意投入。」

「只要和銷售及汽車行業有關的書，我都會讀，在接下來的第一年，我花了700個小時提高自己的能力，讓自己成為銷售精英。」Cardone開始看到結果，他的月收入從3,000美元升至6,000美元。

他說：「那3,000美元的加薪留下了深刻印象。我第一次賺到100萬美元時，都沒那次加薪3,000美元般興奮。原因在於那次加薪改變了我的信心、改變了我對自己的信任，也改變了我對自身潛力的認知。」結果年僅30歲時，這位企業家賺到了自己人生中的第一個100萬美元。

如今他已「登6」，是一位商業大亨，仍堅持母親的建議，「每一次我讀一本書、每一次我去參加會議，我都能學到一些東西，知識是自己，沒有人能搶走。」

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