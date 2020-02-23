新冠肺炎：全球攬炒格！沒有疫情不代表經濟無影響

外國傳媒報道，即使目前仍有不少國家或地區未有新冠肺炎確診病例，但一些太倚賴中國及單一農礦產品的地方，例如「非洲撒哈拉以南地區」，可能是經濟受創最深的地區。

數據顯示，原油貢獻非洲撒哈拉以南出口比重達90%，而且非常倚賴中國，若油價全年下跌5%，該地區出口額就會減少40億美元，相當於該地區GDP的0.3%。然而，今年以來，國際油價下跌幅度已達11%，故國際貨幣基金組織(IMF)近日將尼日利亞經濟增長由2.5%下調至2%。

除了原油外，今年國際銅及鐵礦價格也因疫情而大跌8%及1.5%，讓納米比亞央行行長直言「災難」，因該國出口至中國的比重達20%，主要為鑽石及銅礦。此外，安哥拉、剛果、南非、贊比亞等國也面臨危機，原因也是倚賴中國！

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