中國醫療集團旗下藥品獲批上市

喜恩卡用於輕、中度阿爾茨海默型癡呆的治療。癡呆是以認知功能損害為主要表現的一類綜合症。阿爾茨海默病，也常被稱為老年癡呆，被稱為比「死別」還殘忍的「生離」式疾病。這種疾病就像橡皮一樣慢慢擦去記憶，阿爾茨海默病是最常見的癡呆原因，也是老年人最常見的致死原因。全球65歲以上老年人群中老年癡呆患病率為4至7%，隨年齡而增長，平均每增加6.1歲，其患病率增加1倍。

喜恩抗癡呆研究組，在阿茲海默疾病研究中參與了包括多奈呱齊、美金剛、卡巴拉汀和中藥等該領域 80%產品的臨床研究。

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