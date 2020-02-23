中國醫療集團旗下藥品獲批上市
2020年02月23日 19:55
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中國醫療集團(08225)公布，公司負責的臨床研究開發服務喜恩卡片劑(重酒石酸卡巴拉汀片劑)和重酒石酸卡巴拉汀原料藥，均獲得中國國家藥品監督管理局註冊批准，其中喜恩卡片是全球第一個上市的片劑。膠囊劑中國已經有兩家仿製藥品出現。藥品將於公司的關聯企業江蘇製造基地生產，且公司將負責產品上市後的臨床研究型推廣和治療服務，管理層認為這會影響公司的收入。
喜恩卡用於輕、中度阿爾茨海默型癡呆的治療。癡呆是以認知功能損害為主要表現的一類綜合症。阿爾茨海默病，也常被稱為老年癡呆，被稱為比「死別」還殘忍的「生離」式疾病。這種疾病就像橡皮一樣慢慢擦去記憶，阿爾茨海默病是最常見的癡呆原因，也是老年人最常見的致死原因。全球65歲以上老年人群中老年癡呆患病率為4至7%，隨年齡而增長，平均每增加6.1歲，其患病率增加1倍。
喜恩抗癡呆研究組，在阿茲海默疾病研究中參與了包括多奈呱齊、美金剛、卡巴拉汀和中藥等該領域 80%產品的臨床研究。
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