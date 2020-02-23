樓價UPDATES：中高價物業連錄劈價逾百萬元

經濟前景不樂觀，逾千萬港元的中高價物業受壓，西營盤縉城峰、九龍塘又一居等市區屋苑連錄劈價逾百萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●西營盤縉城峰2座高層G室，實用面積566方呎，兩房間隔，放盤約3個月，減價132萬元或約8.1%，成交價1,488萬元，實用呎價26,290元。單位2011年2月買入價約1,206.5萬元，至今升值約23%。

●西灣河鯉景灣安澤閣高層E室，實用面積764方呎，三房套房間隔，原叫價1,450萬元，減價165萬元後，以1,285萬元易手，實用呎價17,225元。

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九龍

●九龍塘又一居28座低層B室，實用面積674方呎，三房套房間隔，放盤約1個月，減價133萬元或約9.5%，以1,267萬元沽出，實用呎價18,798元。

●將軍澳維景灣畔2座高層B室，實用面積512方呎，兩房間隔，去年8月叫價880萬元放售，減至820萬元售出，減幅約7%，實用呎價16,016元。

●將軍澳新都城2期6座低層A室，實用面積441方呎，兩房間隔，減價50萬元或約6.9%，以約670萬元成交，實用呎價15,193元，低市價5%。

●牛頭角得寶花園A座高層8室，實用面積265方呎，一房間隔，放盤一天即以453.5萬元成交，實用呎價17,113元。

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新界

●青衣翠怡花園3座中層F室，實用面積368方呎，兩房間隔，減價20萬元後，以560萬元易手，實用呎價15,217元，原業主2012年10月以293萬元購入單位，現轉手帳面獲利約267萬元。

●東涌海堤灣畔2座高層E室，實用面積516方呎，兩房間隔，以642萬元易手，實用呎價12,442元。據了解，原業主於2017年2月買入上址，持貨滿三年轉售帳面獲利約74萬元，賺價約13%。

●天水圍嘉湖山莊美湖居5座中層B室，實用面積623方呎，三房間隔，累積減價52萬元，成交價648萬元，實用呎價10,401元。

●元朗世宙1座低層B室，實用面積426方呎，兩房間隔，叫價640萬元，減至620萬元成交，實用呎價14,554元。

●荃灣愉景新城9座低層A室，實用面積652方呎，三房套房間隔，叫價950萬元，議價後以928萬元沽出，實用呎價14,233元。

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