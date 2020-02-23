新股專輯：新紐科技遞主板上市申請

IT解決方案提供商新紐科技向聯交所遞交主板上市申請，未來金融為獨家保薦人。

該公司主要為金融機構及醫療機構提供IT解決方案，包括軟件開發、銷售、技術，以及維護服務，主要客戶為內地國有銀行、信託公司及醫院。據初步招股文件，該公司截至2019年9月底止9個月，收入按年升22.58%至9,884萬元人民幣(下同)。來自金融及醫療機構的收入佔總收入85.1及5.9%。期內溢利為1,945萬元，按年升21.21%。

公司指，集資所得將用於開發及升級醫療質量控制與安全預警平台、升級機器人流程自動化解決方案、開發臨床路徑管理系統、遠程醫療系統、智能醫療平台解決方案、招聘銷售及營銷員工，以及營運資金和其他一般企業用途。

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