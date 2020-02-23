港股前瞻：本周恐跌穿27000關　原因係...

內地股市上周急升，其中科技股較多的深圳股市尤其「標青」，深成指累漲6.54%，為2016年3月之後最大單周升幅。分析認為，中央撐市氣氛逐漸被市場消化，催化劑欠奉下，預期恒生指數本周只能在27,000至27,700點之間徘徊；若美元持續強勢，勢拖累港股表現，恒指或會跌穿27,000點。

大華繼顯執行董事梁偉源認為，農曆新年後內地股市表現強勢，主要是中央大舉「放水」且限制沽貨活動，不能作為港股的參考。反而要注意近期公布業績的上市公司，不少對首季表現保守，「阿里開到聲首季收入可能顯著放緩」，導致市場觀望氣氛轉趨濃厚。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，人民銀行上周下調5年期市場貸款報價利率(LPR)幅度未如市場預期，利好氣氛難以在本周維持；日本、南韓新冠肺炎確診個案急升，市場憂慮亞太區供應鏈受影響，他料恒指今周有機會下試27,000點水平。

溫氏續指，美元強勢不利港股走勢。美匯指數持續上升，上周四(20日)曾高見99.91，創近3年新高。人民幣走弱影響以人民幣結算的本港上市公司的盈利表現。若美元持續強勢，不利亞洲資金流，他不排除港股會跌穿27,000點。

除了新冠肺炎疫情發展、企業對今年首季營運表現的指引外，本周公布的香港經濟數據同樣受市場關注，包括1月進出口數字、去年第4季及全年本地生產總值(GDP)等，港府周三(26日)亦會發表2020至2021年度財政預算案。

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