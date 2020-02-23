美股末路？華爾街著名分析員警告看到「比特幣」影子

外國傳媒報道，美國華爾街著名分析員、金融機構Bleakley Global Advisors首席投資官Peter Boockvar警告，美股出現了「牛市末路」的信號，就是有股份被過度瘋炒。

Boockvar說：「這令人回想起2017年底的比特幣，當時炒到2萬美元，這正正是牛市末路亂炒的典範，美股目前也雷同。」事實上，他於2018年1月就預警，虛擬貨幣「一哥」比特幣要暴瀉八成，結果言中。

以美股而言，舉例來說，直至上周五(21日)冧市前，美股無懼新冠肺炎疫情影響，標指上周二(18日)曾刷新紀錄，跑贏全球很多主要股市。雖然美股現時整體股市估值高於歷史平均水平，但較科網泡沫或金融海嘯前仍有一段距離，惟少數股份的炒風值得關注!

以由英國富商布蘭森創辦的太空旅遊公司維珍銀河(Virgin Galactic)為例，去年10月底成功借殼上市，但股價自12月至今一度漲逾400%，市值接近80億美元，相當於2019年估計收入的近2,000倍。相比之下，去年上市、依然處於虧損的召車平台Uber，市值只較收入高約5.5倍。

維珍銀河正研發載人太空船，向顧客提供90分鐘的太空船旅程，包括體驗數分鐘的無重狀態，每人票價25萬美元，公司管理層估計，到2023年收入將有近6億美元。不過，公司迄今收入不多，去年首9個月，虧損1.381億美元。

不過，隨着股價飆升，維珍銀河的投機味也愈濃，股價亦愈益波動，其中股價上周四(20日)一度漲13.76%，但盤中亦曾倒跌18.18%，收市微跌0.24%，中止連續8日升浪。

維珍銀河的炒風亦反映在成交量上，尤其是多家主要零售券商去年底先後把交易佣金降至零，令交投不斷爆升，該股上周二(18日)成交量達破紀錄1.345億股，而公司流通股份只有5,310萬股。經紀商TD Ameritrade表示，維珍銀河是該行1月份散戶投資者主要追捧的股份之一。

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