新冠肺炎：唔止中國 市場憂南韓令全球記憶體「斷鏈」
2020年02月23日 21:27
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，隨着確診案例暴升，南韓政府周日(23日)宣布將疫情警戒級別升至「最嚴重」，可宣布各學校關閉及禁止集會活動。
值得留意的是，半導體大廠SK海力士上周三(19日)傳出，有員工與確診病例有接觸史、另有員工出現疑似症狀，使該公司緊急對800名員工進行隔離，惟強調不影響公司營運。
另外，三星電子龜尾廠上周六(22日)傳出確診病例，為防止疫情擴散，計劃關閉工廠至周一(24日)。由於龜尾廠主要生產高端智能手機產品，包括三星摺疊手機，故市場擔心可能對相關產品的供應造成衝擊。
故此，市場憂慮若疫情蔓延，恐衝擊全球半導體供應鏈，尤其是記憶體產業，因目前全球記憶體市佔率當中，南韓企業囊括73.3%！其中，三星佔43.5%，SK海力士佔29.2%。
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