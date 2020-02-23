【外媒揭秘】內地企業處境嚴峻　首季是關鍵

在新冠肺炎疫情肆虐下，中國企業處境如何？美國財經媒體彭博就有如下採訪。

【Brigita】

Brigita，是中國一家大型汽車經銷商的主管，突如其來的疫情正讓她一籌莫展。目前在旗下100家經銷店被迫關門約1個月之久後，公司現金流趨於乾涸。面對快到期的幾十億元人民幣(下同)銀行貸款和債券，Brigita向銀行尋求貸款延期，有幾家銀行同意，但更多的銀行拒絕讓步。因信息未公開，Brigita不願透露自己的姓氏和公司名稱。

民營經濟在中國國內生產總值中佔比達60%以上，舉足輕重不言而喻，但一直以來深陷融資難、融資貴的困局。隨着疫情爆發，除了銀行借貸渠道受阻，民企的債券融資也「雪上加霜」。據聯合資信評估提供的數據顯示，本月截至2月18日，民企信用債發行規模僅約459億元，還不足當月到期量的一半。

【吳海】

另一案例是吳海，一個旗下約有100家KTV店的中小企業主，在微信公眾號的文章中坦言困境，他表示，公司帳上還有1,200萬元左右，不營業沒有收入僅能支撐約2個月，「對於沒有固定資產抵押，不讓開業沒有營業現金流抵押，有哪個中小微企業貸到款？」他問道。彭博未能直接聯繫到吳海置評。

【小開發商】

安徽省一家小開發商的融資副主管還對彭博表示，他的公司甚至被拒絕在現有信貸額度內發放貸款，因為銷售下降對其信貸造成影響。他表示，如果無法獲得信貸，公司可以存活大約4個月，如果一些付款能夠推遲也可以讓企業稍獲喘息。

北京中和應泰財務顧問公司研究員呂長順稱：「對於中小企業來說，現在就是在跟時間賽跑。疫情需要盡快控制住，如果首季控制不住，可能大量小微企業就會趴下，在疫情過後可能就起不來了。」

【形勢非常嚴峻】

聯合資信評估有限公司在近期的一份報告中指出，本次疫情對於民企分布廣泛的第三產業衝擊最大；受疫情影響，居民減少外出，消費活動下降，餐飲、旅遊、航空、酒店等休閒旅遊業、批發零售業等行業短期內受到巨大衝擊。

據中國中小企業協會最新對6,422家中小企業所做的研究報告顯示，只有不到10%的企業帳上資金能支撐半年及以上，不到20%的企業能支撐3個月，超過六成的企業表示只能支撐2個月或更短時間。

呂長順直言，現在的形勢對中小企仍然非常嚴峻，因為他們的現金流出現問題，融資也有難度。相對大型企業，中小企相對較難發債或者從銀行獲得貸款，因為其抵押物非常有限。

【救助杯水車薪】

中國在加大政策支持力度，以期幫助企業度過難關，其中包括中國央行提供3,000億元疫情防控專項再貸款，財政部等部門的貼息將確保企業實際融資成本低於1.6%，銀保監會提高對受疫情影響比較大的小微企業貸款的不良容忍度等。彭博此前引述消息人士稱，中國正在考慮通過合併或直接注資等手段，救助深受疫情衝擊的航空公司。

商業銀行也在行動！工行對彭博表示，對符合條件的小微企業貸款隨到隨審隨批，且專門設立支持疫情防控專項基金20億元；截至1月為200多家疫情防控領域企業提供緊急貸款34億元。興業銀行稱，截至2月14日，今年已為219家疫情防控相關中小企業發放貸款42.34億元；對疫情影響較大的批發零售、住宿餐飲、物流運輸等行業的企業，符合條件的予以延期、展期或續貸，延期與展期期限最長達6個月。

但對中國2,700萬家民企而言，這類救助仍屬「僧多粥少」。據多位消息人士透露，包括地方國資委等政府部門和國有銀行，要求符合條件的轄內企業上報貸款申請，但銀行對這些有財政貼息的專項貸款實行限額管理。其中一位消息人士稱，有財政貼息的低利率貸款比較起企業的需求而言，的確是杯水車薪。

對於Brigita來說，疫情是否能快速控制住更關鍵；「我就是希望這件事盡快結束，我們的汽車銷售快點恢復起來，如果我們不能在資本市場上按期償付債券，那會很難看。」

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