【專訪】會計師公會江智蛟：續聽取業績「死線」意見

近冠肺炎疫情影響香港經濟活動，市場最為關注會否影響上市公司業績發布。香港會計師公會會長江智蛟接受東網訪問時坦言，目前難以預測多少上市企業受疫情影響，而需要延期公布業績，公會繼續聽取業界意見，並與聯交所及證監會密切聯繫，反映業界當前面對的困難，以尋求可行緩解方法。

被問到會否再爭取「一刀切」延長公布業績限期，他表示，要視乎資訊及意見，再與聯交所溝通，強調會緊密關注事態發展，又期望聯交所能提供更清晰及詳細指引，以便業界工作。

江智蛟又指，現時許多會計師事務所及內地企業採用在家工作的模式，而內地亦有交通限制，加上部分文件因條文規限，未能透過互聯網共享，故有部分工作未能處理，業界正把到當地的工作放在最後處理，冀能把影響減至最低。

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