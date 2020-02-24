【專訪】會計師公會江智蛟：續聽取業績「死線」意見
2020年02月24日 00:10
東網電視更多新聞短片
江智蛟期望，聯交所及證監會能提供更清晰及詳細的指引。
近冠肺炎疫情影響香港經濟活動，市場最為關注會否影響上市公司業績發布。香港會計師公會會長江智蛟接受東網訪問時坦言，目前難以預測多少上市企業受疫情影響，而需要延期公布業績，公會繼續聽取業界意見，並與聯交所及證監會密切聯繫，反映業界當前面對的困難，以尋求可行緩解方法。
早前香港交易所(00388)及證監會就疫情對上市公司發布業績影響的事宜發出指引。江智蛟指，該會歡迎監管機構考慮到會計從業員而作出的措施，亦理解聯交所有其顧慮，惟認為該指引欠缺細節說明，亦沒有提供例子，需要「Read between the lines」(看出字裏行間的意思)來推敲聯交所要些甚麼。他坦言，「最想睇到嗰兩個字(Extend deadline(延長限期))，就無嗰兩個字！」
被問到會否再爭取「一刀切」延長公布業績限期，他表示，要視乎資訊及意見，再與聯交所溝通，強調會緊密關注事態發展，又期望聯交所能提供更清晰及詳細指引，以便業界工作。
江智蛟又指，現時許多會計師事務所及內地企業採用在家工作的模式，而內地亦有交通限制，加上部分文件因條文規限，未能透過互聯網共享，故有部分工作未能處理，業界正把到當地的工作放在最後處理，冀能把影響減至最低。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。