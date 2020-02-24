【財經要聞】疫情拖冧樓價　舖市成交勢創新低

新冠肺炎疫情拖累樓市，已經形成「樓舖齊冧」的困局。美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，本月截至十九日商舖註冊僅36宗，較一月同期少7.7%。

該行估計，首季商舖買賣登記只約150宗，勢創24年以來有紀錄歷史低位，比起2003年第2季沙士時期的516宗，更將少約七成。

美聯旺舖董事盧展豪表示，內地訪港旅客大減，本港陸續出現更多確診個案，令商舖市場雪上加霜。不少食肆及零售商戶結業及停業。由於疫情規模比沙士時大，社會衝突仍未完全平息，加上難再有當年個人遊的救市措施，舖市的復甦路將較遙遠。

此外，市民對住宅市場亦失去信心，近日劈價、低價及蝕讓湧現。祥益胡志偉指，屯門建生邨樂生樓中層17室，實用面積385方呎，兩房間隔，去年五月叫價220萬元，累減57萬元至163萬元售出，呎價4,234元。

該盤售價及呎價同創屋邨兩年低位，較去年九月以205萬元售出的同面積中層戶，跌價42萬元或兩成。

至於私宅再錄蝕讓離場，消息指，筲箕灣柏匯高層A室，實用面積328方呎，一房間隔，開價700萬元，減至660萬元售出，呎價20,122元。據悉，原業主2017年3月以約750萬元購入，現帳面損手約90萬元。單位尚有1個月才屆滿三年樓市辣招期，故業主還要支付樓價一成約66萬元的額外印花稅。

業主減價意欲增加，令二手買賣稍有起色，中原指，十大屋苑過去周六、日錄約23宗成交，按周升近1.9倍，為17周最多。其中，錄得確診個案的紅磡黃埔花園，期內錄4宗成交是市區最活躍屋苑之一。

太陽物業宏惠強指，屋苑9期3座高層F室，實用面積614方呎，三房間隔，原以1,000萬元叫價放售，放盤兩日減價32萬元至968萬元售出，呎價15,765元。該盤本月錄約20宗買賣，而有確診患者的11期單位，除月初時錄得一宗買賣外，本月未聞其他交投。他續表示，該屋苑2期15座低層A室，實用面積389方呎，以618萬元售出，屬同類單位兩年低位，呎價15,887元。

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