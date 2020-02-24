【產經專題】有錢冇人借！銀行業有幾大鑊？

新冠肺炎疫情未見緩和，香港經濟收縮壓力加大，融資需求陷於低迷。香港銀行界對2020年借貸需求未敢樂觀，不排除首季錄明顯萎縮，全年甚至可能零增長。銀行面對較高風險的貸款，亦唯有「焗做」。

香港經濟已陷入技術性衰退，即連續兩季錄負增長，市場借貸活動明顯減慢。根據香港金融管理局最新數據，香港銀行業去年全年貸款增長錄6.7%。若以單月計算，去年10月起香港貸款增長已連續3個月放緩，去年12月份的年率化貸款增長僅1.1%，如今隨着新冠肺炎爆發，勢窒礙貸款增速。

【今年或零增長】

上海商業銀行財資研究部主管林俊泓表示，自2019年下半年起，香港信貸融資需求已減弱，及至去年第4季貸款增速更明顯放緩，呈現低單位數增幅，至於今年銀行業貸款表現，他認為需視乎中概股會否掀來港上市潮，若然因疫情或本地社會情況而延遲上市，則不利銀行業貸款表現，預期今年全年錄0至2%增長，難保持去年中高單位數增幅。

星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享指出，「經濟有前景，才能刺激新貸款」，近月企業貸款、貿易融資已轉趨審慎，直言今年放貸市場甚具挑戰，預料首季貸款增長勢減慢，見0至1.5%。

【今年好難搞】

有銀行界人士透露，今年整體企業借貸需求疲弱，加上內地大力放水以支持境內借貸，「邊使下下走嚟香港借！」至於本地企業，他指並非毫無貸款需求，惟銀行只能在高風險貸款中批出相對較低風險的貸款，即使批出貸款亦屬公司營運貸款居多，以免日後資產質素惡化，以及不符合監管當局要求，他形容今年銀行貸款業務「好難搞」。

摩根大通認為，新冠肺炎爆發對香港貸款增長及信貸成本造成雙重打擊，至少於今年上半年，疫情打擊會大幅抵銷中美首階段貿易協議帶來的好處，料拖累今年貸款增長放緩，並認為銀行信貸成本於去年見頂的說法過於樂觀。

渣打銀行(香港)執行董事兼行政總裁禤惠儀上月曾指，今年香港經濟仍有下行風險，冀銀行業貸款可錄得低單位數增長。

【風險勢加劇】

值得留意的是，香港銀行內地相關貸款於去年第3季末的餘額，按季增加1.24%，至4.62萬億港元，佔港銀總資產的比例按季升0.1個百分點，至17.2%。而港銀內地相關貸款的特定分類貸款比率，由2018年底的0.55%，飆至去年第3季的0.71%。銀行界憂慮，內地經濟下滑，跨境貸款的壞帳水平惡化，將加劇香港銀行體系風險。

－－－－－－