億達中國因執董被拘留 技術上導致貸款觸發事件

於該公告日期，公司繼續收集有關拘留的進一步詳情，同時基於公司中國法律顧問的法律

意見，陳被拘留已在技術上導致發生集團所訂立未償還本金總額不多於約45.79億元人民幣(「相關貸款」)的若干貸款協議項下的若干觸發事件(「觸發事件」)。由於該等觸發事件，相關貸款的相關貸款人可要求立即償還相關貸款的未償還貸款、應計利息及所有其他應計或未償還的金額。

同時，集團已盡最大努力與相關貸款人溝通及磋商，以獲得有關觸發事件的豁免。集團尚未自相關貸款人獲得豁免。於拘留前，相關貸款已按集團須即時償還貸款入帳，及拘留本身不會影響相關到期日，以及不會導致集團短期貸款總額增加。

基於公司了解，貸款人是否根據標準格式條款要求集團還款，主要基於對集團經營情況之判斷。公司的經營財務狀況維持穩定，整體經營情況持續健康。因此，公司相信貸款人立即要求償還相關貸款的機會甚微。公司根據針對陳的調查及拘留狀況，或會適時考慮其他合適人選代替陳。

公司董事會及管理層將繼續積極與相關貸款人就相關貸款溝通，以獲得豁免；以及評估有關情況對集團財務狀況及現金狀況的潛在影響。

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