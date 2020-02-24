【專家點評】古勝：房託基金點解要忍手？

恒指上周五跌至27,308點，與周初最高見過28,055點比較，高低相差逾700點，暫時未知係回吐整固，還是彈完再跌，未來關鍵在於100天線27,200點水平的考驗。相比起港股、住宅市場有無形之手托住，舖位及商場就冇咁好彩喇！最近面對新冠肺炎衝擊，無論租金、估值都受壓，因此以前一直畀人定過抬油感覺嘅房託基金，股價都紛紛見一年低位。

事實上，資產價格可升可跌並非虛言。2008年一場金融海嘯造成物業市場大災難，卻被美國量化寬鬆貨幣政策強行化險為夷，香港物業亦都水漲船高。但去年下半年一場社會動盪，加上港府連番誤判形勢，將香港經濟拖入衰退漩渦，近月又撞正新冠肺炎爆發，中港兩地成為重災區，人人匿喺屋企避難，整體經濟近乎癱瘓。

以走勢嚟睇，三者都係一浪低於一浪形態。抗跌力較強為領展，目前由高位調整23%；惟該股頭肩頂形態明顯，若然未能守住74元至75元支位，可能會下試70元，暫時都係眼看手勿動。

反而冠君及置富，兩者調整幅度較大，股價貼近三年低位，且股息近6厘，估值相對吸引。其中又以置富比較值博，上周五微跌0.23%收報8.68元，而過去三年該股幾次下試8.5元都見支持，未來且看能否守穩呢個位。

展望今個星期，周五將會公布德國2月份失業率、消費者物價指數，仲有美國公布2月份密歇根大學消費者信心指數；前者係歐盟經濟火車頭，後者係全球最大消費國，對未來經濟走向都有指標作用。

東網財經專欄作者 古勝

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