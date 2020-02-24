新冠肺炎：國泰航空將進一步調降總體運力
2020年02月24日 07:32
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因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)在其網站公布，鑑於新冠肺炎爆發，以及市場相應對航班需求大幅下跌，將逐步減少約90%往返中國內地的航班。在未來兩個月，預計會大幅減少國泰航空及國泰港龍航空網絡的其他航班，佔可運載量約40%。
國泰指出，2020年3月28日前將暫停以下航班服務，各地點的實際停飛日期及航班班次減幅或有所不同。
中國—內地及港澳台地區: 高雄、台中，以及所有中國內地城市(北京、上海浦東、成都及廈門除外)
美洲: 紐約(紐瓦克)、華盛頓
歐洲：羅馬、米蘭、特拉維夫、倫敦(格域)
亞洲: 濟州、釜山、克拉克、達沃、新潟、沖繩、馬爾代夫(馬爾地夫)
大洋洲: 阿德萊德
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