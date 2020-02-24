【另類指標】沈振盈：恒指料反覆　伺機吸納

港股急升後出現回吐，走勢並不意外，皆因自本月初低位26,145點起，整個升浪漲幅逾1,900點，就算回調1,000點也屬正常。以技術走勢分析，恒指已回補2月12日的上升裂口底部，約在27,300點水平，兼且又發揮100天移動平均線的支持，跌勢應可喘定。

當然後市方向仍要視乎新冠肺炎疫情發展而定，但最壞情況估計在26,800至27,000點，即2月6日的上升裂口也能止跌。

至於玄學方面，本月14日指出：「至於未來一周的股市，在日子推算上仍是反覆，周中略作回吐，策略上仍是候低吸納為主」。而上周大市確實先升後回，星期一升至28,055點之後，反覆回落，周五跌至27,265點低位喘定，從高位計下跌約800點。本周的情況仍是反覆上落為主，周中之前大市仍要試低位，但估計指數會在27,000點附近見底，下跌空間不會太大，策略上仍是要伺機低吸。

本周每日的股市走勢預測，周一(丁酉日)屬天干屬火地支屬金，火剋金之局，走勢向好；周二(戊戌日)是天干地支皆屬土，全土之局，反覆上落。至於周三(己亥日)為天干屬土地支屬水，土剋水之局，反覆偏軟；而周四(庚子日)則是天干屬金地支屬水，金生水之局，好淡爭持，先升後回。最後周五(辛丑日)為天干屬金地支屬土，土生金之局，止跌回升。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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