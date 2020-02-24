【市前重點睇】港股「黑期」下挫　金價飆升

美匯指數報99.42，港匯企7.79，美元兌日圓見111.58，歐元報1.0839，英鎊見1.2949。金價曾高見1,679美元。布油升至57.86美元後回軟，紐油於52美元爭持。道指期貨挫逾340點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指挫逾200點。

●南韓稱疫情可能會限制地經濟復甦，如果外匯出現單邊走勢，將採取措施。

●美股上周五受挫，港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報27,321點，升13點。

●美國10年期國債孳息率跌4.39點子，報1.4713厘。

●紐約期油上周五收報每桶53.38美元，跌50美仙或0.93%；布蘭特期油收報每桶58.5美元，跌81美仙或1.37%。全周計，紐約期油累升2%；布蘭特期油累升2.1%。

●國際金價上周五繼續上揚。紐約期金收報每安士1,648.8美元，升28.3美元或1.8%，連升7日。全周計，紐約期金累升3.9%，為自去年6月21日以來最強單周表現。

●新冠肺炎：

-國際貨幣基金組織(IMF)下調今年中國經濟增長預測至5.6%。

-美國財長姆紐欽周日(23日)指未來3或4周將更清楚經濟影響。

-上交所變陣，新設網絡上市儀式。

-比特幣再受捧，周日(23日)曾升穿1萬美元。

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