【市前重點睇】港股「黑期」下挫 金價飆升
2020年02月24日 07:59
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美匯指數報99.42，港匯企7.79，美元兌日圓見111.58，歐元報1.0839，英鎊見1.2949。金價曾高見1,679美元。布油升至57.86美元後回軟，紐油於52美元爭持。道指期貨挫逾340點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指挫逾200點。
●本周金融市場大事一覽，睇實南韓及印度。https://bit.ly/32sfa7a
●全球經貿戰：投資者別忽視！特朗普周一訪問印度。https://bit.ly/37RcuAX
●南韓稱疫情可能會限制地經濟復甦，如果外匯出現單邊走勢，將採取措施。
●美國股市周五(21日)受挫。道指收報28,992點，跌227點或0.78%；標指收報3,337點，跌35點或1.05%；納指收報9,576點，跌174點或1.79%。總結全星期，道指、標指及納指分別累跌1.38%、1.25%和1.59%。https://bit.ly/2wyxMX1
●美股上周五受挫，港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報27,321點，升13點。
●美國10年期國債孳息率跌4.39點子，報1.4713厘。
●紐約期油上周五收報每桶53.38美元，跌50美仙或0.93%；布蘭特期油收報每桶58.5美元，跌81美仙或1.37%。全周計，紐約期油累升2%；布蘭特期油累升2.1%。
●國際金價上周五繼續上揚。紐約期金收報每安士1,648.8美元，升28.3美元或1.8%，連升7日。全周計，紐約期金累升3.9%，為自去年6月21日以來最強單周表現。
●歐洲股市上周五收市受壓。英國富時100指數收報7,403點，跌32點或0.44%；法國CAC指數收報6,029點，跌32點或0.54%；德國DAX指數收報13,579點，跌84點或0.62%。https://bit.ly/38TO8I3
●新冠肺炎：
-國際貨幣基金組織(IMF)下調今年中國經濟增長預測至5.6%。
-美國財長姆紐欽周日(23日)指未來3或4周將更清楚經濟影響。
-上交所變陣，新設網絡上市儀式。
-美聯集團主席及執董下月起減薪。https://bit.ly/2PyoaCz
-比特幣再受捧，周日(23日)曾升穿1萬美元。
●【產經專題】有錢冇人借！銀行業有幾大鑊？https://bit.ly/37UvXAN
●【專訪】會計師公會江智蛟：續聽取業績「死線」意見。https://bit.ly/2HRur86
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●星島預警去年蝕2200萬，大部分員工3月起減薪。https://bit.ly/2w0CUTu
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