【股民熱話】何解香港不缺錢　但香港人要日愁夜愁？

香港截至1月底止的外匯儲備資產為4,459億美元，較去年12月增加45億美元，亦相當於香港流通貨幣的6倍多，或貨幣供應M3的46%。老實講，香港真的不缺錢。

問題來了。香港地，不缺錢，仲有甚麼煩？偏偏刻下香港人愁眉不展，失人和。還遇上世紀疫症，市民對港府凡事慢十拍的表現信心盡失，商界在搜購防疫用品方面表現遠勝港府，香港納稅人對於這個不才管理班子的怨氣日大。若以內部氛圍，結合企業停業、勞工停工或失業、以及一向「強調尊重合約精神的大業主紛紛主動減租，引證市道之惡劣」來判斷，實在難以理解為何恒指仍然可以企穩喺27,000點水平。

今個星期，市場焦點盡在港府公布財政預算案，以目前香港逾1.1萬億港元財政儲備，計及外匯儲備，即使本財政年度有近500億元財赤，要應付一時的風浪，能力焯焯有餘，偏偏香港人都在擔心港府不懂運用，解不到民困，浪費資源，更白白浪費經濟補底的時機，令香港經濟泥足深陷，陷入長期衰退期。

有股友笑言，依家香港就好似鋤大DEE，手揸住四條2字，卻畀人炒雙，總之睇到火到嚟埋。事實上，香港不缺資源，條件優厚，但政策就係凡事非以港人福祉為先，結果與民意愈行愈遠。好似如今經濟極差，百業艱難，愈來愈多市民失業，港府應該第一時間諗吓點樣可以穩住樓市，包括盡快撤辣，以保住香港經濟命脈，否則樓市一爆，打擊只會更嚴重更深遠，偏偏至今港府都冇表示。若然在本周公布的財政預算案中，尚未就撤辣有任何表態，睇怕大家都要打定輸數，做好樓價大冧的風險管理，所托非人只得求己自救。

在自由市場，市場氣氛取決於投資信心，而投資信心要視乎政策和環境等因素的配合。如今全球和中國等外在因素都不利，政策更不討好，投資信心低迷，不難理解。有人說，疫後市道會大反彈，試問零售商才剛大削分店，會唔會幾個月又開番晒啲分店？員工被減薪，又能否期望好快可以加番人工？當香港人都對港府管治失望，有錢都慳住用；而中國經濟又元氣大傷，居民海外消費減少，那依賴中國遊客的香港市道又何來大反彈的條件？政府施政具合法性但缺公信力，施政只會百事難成。這個局面維持下去，人與財，不雞飛狗走才怪！

所謂福禍無門，惟人自招。港府不自我檢討，實實在在改變作風，香港縱有多少家財、發展條件有多優厚，早晚都會被敗得光光。難道盛極而衰是香港宿命？基於這個推算，筆者估計未來數年，愈來愈多有興趣持有中國資產的投資者，會選擇直接買A股，港股會逐漸被邊緣化。

東網財經專欄作者 帥哥

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