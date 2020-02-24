敏實集團進入福士MEB平台供應鋁電池盒
2020年02月24日 08:06
東網電視更多新聞短片
敏實集團(00425)公布，集團已取得德國褔士MEB平台歐洲向鋁電池盒定點通知書。故此，集團已進入多家主機廠全球電動車平台的供應商體系，並已獲取包括寶馬、戴姆勒、本田、日產、雷諾、福特、沃爾沃及捷豹路虎等在內的多個主要汽車品牌的訂單，亦因此躍居全球最大的鋁電池盒供應商之一。
根據福士集團，其計劃於2050年實現「碳中和」及於2025年實現集團總銷量中電動車銷量佔比不低於25%，其於2025年或將實現MEB平台車型全球年銷量100萬輛。基於此計劃，集團在未來戰略規劃上有望實現鋁電池盒業務的「百億」營業額目標。
MEB平台乃褔士集團用作生產所有中低端車型的電動車平台，其亦將成為全球最大的電動車平台之一。鋁電池盒將於福士集團內部共用，集團目前所獲訂單涉及短、中、長三款鋁電池盒，可配套集團所有B、C、D級電動車，將依照集團規劃支持其車型的生產。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。