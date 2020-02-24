敏實集團進入福士MEB平台供應鋁電池盒

根據福士集團，其計劃於2050年實現「碳中和」及於2025年實現集團總銷量中電動車銷量佔比不低於25%，其於2025年或將實現MEB平台車型全球年銷量100萬輛。基於此計劃，集團在未來戰略規劃上有望實現鋁電池盒業務的「百億」營業額目標。

MEB平台乃褔士集團用作生產所有中低端車型的電動車平台，其亦將成為全球最大的電動車平台之一。鋁電池盒將於福士集團內部共用，集團目前所獲訂單涉及短、中、長三款鋁電池盒，可配套集團所有B、C、D級電動車，將依照集團規劃支持其車型的生產。

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