新冠肺炎：金價直逼1680美元　油價挫3%

新冠肺炎全球爆發，資金加快流入金市避險。周一(24日)現貨黃金開市直逼每安士1,680美元，曾高見每安士1,679.7美元，升幅超過2%。

高盛指出，即使疫情在第一季度受到遏制，美債的低收益率及疲弱的股市仍可能將金價進一步推向每安士1,750美元。

至於，風險資產繼續遭拋售，紐油及布油低開後進一步下挫，紐油日內跌幅超過2.8%，報每桶51.87美元；布油日內跌幅近3%，每桶報56.81美元。

國際金價上周已升至7年收市高位，但標普500指數錄得1月以來第一個周度下跌。有迹象顯示，疫情已開始影響美國經濟，在疫情擾亂供應鏈之下，2月美國的商業活動出現2013年以來的第一次萎縮。美股遭拋售，投資者愈來愈擔心疫情將拖累全球經濟增長，於是瘋狂湧入黃金市場尋求避險，美債收益率亦因此而出現崩潰。

花旗集團駐倫敦的ETF產品全球負責人安德魯•傑米森(Andrew Jamieson)稱，這種資金流入速度肯定表明人們擔心全球經濟。

彭博經濟學家調查亦顯示，分析師預期，在全球20個最大的經濟體中，超過50%認為，今年的預算將比6個月前更寬鬆，換言之，會出現赤字增加或盈餘減少。澳洲聯邦銀行更預計，由於病毒威脅全球經濟，美聯儲將在下半年降息兩次。

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