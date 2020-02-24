新冠肺炎：韓股挫近3%　韓圜創近半年低位

新冠肺炎疫情困擾全球，歐美股市上周五(21日)皆報跌收場；亞洲主要股市周一(24日)跟隨低走，日股假期休市。至於新冠肺炎疫情告急的南韓，其股市急挫近3%。

南韓將傳染病警報提高到「紅色」的最高等級，韓國周一(24日)確認新增161例新冠病毒感染病例，共計763例，報告第7例死亡病例。韓股及韓圜雙雙受壓，南韓首爾綜合指數跌穿2,100點關，最多曾挫63點或2.96%，低見2,098點。個股中，東成製藥急挫逾7%，KR汽車瀉6.5%，三星電子跌2.7%。

南韓政府稱疫情可能會限制當地經濟復甦，如果外匯出現單邊走勢，將採取措施。韓圜顯著向下，並一度挫0.7%至1,218.4兌每美元，重返去年8月底水平，跌至近6個月低位；每港元曾兌156.34韓圜。

澳洲悉尼普通股指數亦大跌逾2%，報7,074點。板塊方面，非核心消費挫3%，資訊技術及能源股均跌2.8%。個股中，EML支付挫8%。

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