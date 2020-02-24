【專家點評】陳政深：全面復工令抗疫風險增

港股在28,000點的阻力明顯，但低位承接亦似乎不俗，恒指在100天線即27,200點位置有相當支持。以技術分析審視，恒指目前正在去年年中以來形成的上升通道下軸位置爭持，而參考動向指標(DMI)，目前上升指數線及下跌指數線反覆交纏，而反映趨勢的ADX線，自2月開展已持續向下，顯示大市的趨向愈發不明。

預計在月底前，恒指都只會在27,200點至27,800點之間的數百點上落。現時最大的變數，是內地疫情的發展，觀乎中央高層近日的言論，全國盡快復工已是迫在眉睫，當中國務院總理李克強，在上周主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議時更明言，「必須糾正影響復工的不合理規定」。然而，復工必會增加疫情擴散的風險，假如疫情失控，定會進一步波及經濟，並反映在投資市場之上。

面對巨大的經濟風險，中央要做的，是在財政政策上刺激以至拉動經濟，除了提供惠及內需的政策外，直接增加投資似乎更加有效，因此近日基建股均見不少資金流進。不過相較之下，筆者寧取機械設備股。

參考第三季度業績，三一國際純利按年上升55%。可以預見，未來的政策環境之下，公司可持續受惠，而其股價近日亦有所反映，自一月底急跌後於3.6元水平覓得支持，並升穿4.78元的前高位阻力，預料高位稍作整固後可望再創新高。投資者可以6元為初步目標，4.8元附近收集，止蝕參考訂於4.3元。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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