港股跌穿兩萬七關　阿里挫3%　三桶油急瀉

港股跌幅擴大至377點，恒生指數低見26,931點，失守兩萬七關。國企指數跌170點，主板成交280億港元。

油價急挫3%，三桶油領跌。中國石油及中國海洋石油齊挫約4%，是表現最差兩隻藍籌；中國石化跌2%。

「ATM」三大科網股沽壓顯著，阿里巴巴跌3%；騰訊跌1.7%失守400元；美團點評跌2.3%險守「紅底」。

金融股合力拖低大市，友邦保險跌1.2%；中國平安跌1.5%；建設銀行及工商銀行跌1.5%及1.1%；滙豐控股偏軟。

澳門賭場上周重開，惟濠賭股未見起色。銀江娛樂及金沙中國跌約2%；美高梅中國挫逾3%；永利澳門、澳博及新濠國際跌1%至1.7%。

【09:21】騰訊跌穿400元 阿里挫近3%

新冠肺炎持續向全球蔓延，市場避險情緒驟升。港股開市跌203點，恒生指數報27,105點；國企指數低開91點，報10,699點。

大型科網股急挫，騰訊跌穿400港元，股價低開1.9%報393.2元；阿里巴巴跌2.9%報206.4元；美團點評及小米集團跌1.6%及1.2%。

藍籌股普跟遍隨大市向下，重磅股友邦保險跌1.3%；中國平安跌1%；建設銀行跌1.2%。油價急挫，中國海洋石油及中國石油低開2%及1.8%。

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