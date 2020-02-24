新冠肺炎：A股偏軟　軍工及金融股乏力

內地新冠肺炎確診數目近7.7萬宗；A股周一(24日)偏軟，滬綜指低開11點或0.39%，報3,027點；深成指低開9點或0.08%，至11,620點；創業板指數低開3點或0.15%，至2,223點。

板塊方面，船舶製造股領跌1%，金融及飛機製造股齊跌0.8%，釀酒股跌0.6%，地產股跌0.2%；而有色金屬股升0.4%，水泥股升0.7%。

市場避險情緒高企，利好黃金相關板塊做好，赤峰黃金升停板。

東方生物高開8%，公司3款新型冠狀病毒(2019-nCoV)系列檢測試劑產品，根據歐盟法規可視為已經備案獲得市場准入，中國的相關產品註冊進行中。該系列產品在法規允許情況下，可在國內國外銷售。

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