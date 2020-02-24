港股格局：譚朗蔚料恒指下試26300點

新冠肺炎全球擴散，港股受累急挫逾300點。證券分析師譚朗蔚看淡後市，認為恒指短期內會下試26,300點，建議投資者買入黃金及反向產品，以對沖港股跌浪。

他解釋，匯市及債市罕見同步受壓，故他對港股或美股後市均較悲觀。而最近亞太區貨幣持續下跌，如港匯低見7.79、人民幣破七、韓圜跌至去年八月底水平，反映新冠肺炎對環球經濟衝擊逐步顯現。

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