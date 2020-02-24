港股格局：譚朗蔚料恒指下試26300點
2020年02月24日 09:55
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新冠肺炎全球擴散，港股受累急挫逾300點。證券分析師譚朗蔚看淡後市，認為恒指短期內會下試26,300點，建議投資者買入黃金及反向產品，以對沖港股跌浪。
他解釋，匯市及債市罕見同步受壓，故他對港股或美股後市均較悲觀。而最近亞太區貨幣持續下跌，如港匯低見7.79、人民幣破七、韓圜跌至去年八月底水平，反映新冠肺炎對環球經濟衝擊逐步顯現。
儘管內地積極救市，但他認為刺激經濟成效不大，並尤其看淡手機設備、汽車及內房股。他指：「內地人連工都無得開，怎會有閒情逸致買樓買車。」惟看好中國鐵塔(00788)及中興通訊(00763)等5G設備及手機股，料5G很快會應用落地，服務與營運商流量經營變現在即。
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