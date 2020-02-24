中石油AH股齊瀉 市值較高位蒸發近9成
2020年02月24日 10:27
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
油價走勢疲弱拖累油股，中國石油A、H股齊齊向下。中國石油(00857)H股周一(24日)一度跌4.4%，低見3.23港元，創2004年以來新低，現仍跌3.55%至3.26元，市值約687.82億元。相應該股2007年12月底盤中高見19.591元，相應市值約4,133億元，目前市值較高位縮逾3,400億元。
中國石油A股(601857.SH)周一曾跌至5.27元人民幣(下同)的新低，最多跌1.86%，現報5.29元，仍跌逾1%，市值約9,186.44億元。中石油A股2007年底上市，掛牌當日高見48.6元，對應市值8.89萬億元，膺當時全球市值最高上市公司。
目前來看，中國石油A、H股總市值已跌穿萬億元關口，相較高位蒸發逾8萬億元，跌幅接近9成。
外媒引述美資券商Bernstein最新報告，認為內地提前實施天然氣淡季價格政策，中石油將遭受最大的損失，假設政策從2月22日開始生效，預計中石油的收入將減少約70億元。分析員又指，去年中石油將天然氣旺季價格提高了15%，淡季則提高6.4%，預計今年受到政策影響，天然氣門站價格平均會有15%的下調。
另一大行瑞銀表示，由於下調對國際油價的展望，調低對中石油H股於2019至2021年的每股盈利預測分別8%、32%及8%，並將其目標價由5.2港元下調至4.5元，維持「買入」評級。該行表示，中石油的營運料將受到新冠肺炎疫情影響，包括實現油價、天然氣售價、銷量及下遊毛利率等下跌。
瑞銀相信，市場正在反映布蘭特期油長期處每桶50美元的水平，對比該行長期預測每桶70美元，認為投資者仍低估中石油長期綜合天然氣業務的潛力。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。