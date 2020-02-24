中石油AH股齊瀉　市值較高位蒸發近9成

目前來看，中國石油A、H股總市值已跌穿萬億元關口，相較高位蒸發逾8萬億元，跌幅接近9成。

外媒引述美資券商Bernstein最新報告，認為內地提前實施天然氣淡季價格政策，中石油將遭受最大的損失，假設政策從2月22日開始生效，預計中石油的收入將減少約70億元。分析員又指，去年中石油將天然氣旺季價格提高了15%，淡季則提高6.4%，預計今年受到政策影響，天然氣門站價格平均會有15%的下調。

另一大行瑞銀表示，由於下調對國際油價的展望，調低對中石油H股於2019至2021年的每股盈利預測分別8%、32%及8%，並將其目標價由5.2港元下調至4.5元，維持「買入」評級。該行表示，中石油的營運料將受到新冠肺炎疫情影響，包括實現油價、天然氣售價、銷量及下遊毛利率等下跌。

瑞銀相信，市場正在反映布蘭特期油長期處每桶50美元的水平，對比該行長期預測每桶70美元，認為投資者仍低估中石油長期綜合天然氣業務的潛力。

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