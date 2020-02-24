【高盛推介】港股失兩萬七關　跟蹤恒指牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周五(21日)下跌。中國國務院關稅稅則委員會公布，第二批對美加徵關稅商品第一次排除清單，並將於本周五(28日)起實施，為期1年。

恒指上周五連跌第二日，收跌300點；今(24日)早市跌勢持續，並失守27,000點大關。觀察恒指牛熊證資金流向，可見上周五繼續部署牛證，錄得約3,590萬港元資金流入。

上周五跌市時，投資者已考慮「遠牛、近熊」策略。即部署牛證反彈的投資者仍擔心收回風險，因此選擇較遠價牛。看淡的投資者因預期大市繼續下跌，從而選擇近熊獲取較高槓桿。就今日大市再跌，投資者在部署時可繼續考慮。

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