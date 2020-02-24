【高盛推介】港股失兩萬七關 跟蹤恒指牛熊證
2020年02月24日 10:44
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周五(21日)下跌。中國國務院關稅稅則委員會公布，第二批對美加徵關稅商品第一次排除清單，並將於本周五(28日)起實施，為期1年。
恒指上周五連跌第二日，收跌300點；今(24日)早市跌勢持續，並失守27,000點大關。觀察恒指牛熊證資金流向，可見上周五繼續部署牛證，錄得約3,590萬港元資金流入。
上周五跌市時，投資者已考慮「遠牛、近熊」策略。即部署牛證反彈的投資者仍擔心收回風險，因此選擇較遠價牛。看淡的投資者因預期大市繼續下跌，從而選擇近熊獲取較高槓桿。就今日大市再跌，投資者在部署時可繼續考慮。
投資者如計劃部署牛證，遠牛方面可留意恒指牛(57162)，收回價在26,000點之下，以及可留意收回價相對較近一點，與現價有約600點差距的恒指牛(57259)。以及收回價在26,500至26,650點附近的恒指牛(61121)及恒指牛(57254)。
恒指牛(57162)，收回價25,969點，行使價25,869點，換股比率10,000，槓桿比率33.3倍，與現價近1,000點距離遠牛。
恒指牛(57259)，收回價26,367點，行使價26,267點，換股比率10,000，槓桿比率51.9倍，遠牛，可中線過夜部署。
恒指牛(61121)，收回價26,518點，行使價26,418點，換股比率10,000，槓桿比率62.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
恒指牛(57254)，收回價26,655點，行使價26,555點，換股比率10,000，槓桿比率81.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
恒指熊(51539)，收回價27,731點，行使價27,831點，換股比率10,000，槓桿比率25.0倍，市場最貼價、槓桿最高熊證。
恒指熊(68504)，收回價27,788點，行使價27,888點，換股比率10,000，槓桿比率23.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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