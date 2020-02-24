港股格局：李偉傑料下試26500點

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，早前講過有投資者在兩萬八水平已開始鎖定利潤，港股周一(24日)開市已見較深的調整，恒指跌穿100天平均線及兩萬七關口，短線料將在27,000點附近爭持。如果新冠肺炎疫情在全球持續擴散，或者內地未有進一步經濟扶持措施，恒指本周有機會下試26,500點，至於反彈阻力則在27,500點。若早前已在高位套利的投資者，可在兩萬七附近分注買貨，料26,500點在一定支持。

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