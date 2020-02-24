港股格局：李偉傑料下試26500點
2020年02月24日 10:48
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，早前講過有投資者在兩萬八水平已開始鎖定利潤，港股周一(24日)開市已見較深的調整，恒指跌穿100天平均線及兩萬七關口，短線料將在27,000點附近爭持。如果新冠肺炎疫情在全球持續擴散，或者內地未有進一步經濟扶持措施，恒指本周有機會下試26,500點，至於反彈阻力則在27,500點。若早前已在高位套利的投資者，可在兩萬七附近分注買貨，料26,500點在一定支持。
新冠肺炎疫情出現全球性擴散，避險情緒升溫推升金價，並已攀升至7年高位。李指出，若看好金價，可留意SPDR金ETF(02840)，因其緊貼金價走勢，為中長線板塊首選。至於想揀取較具爆發力的股份，則可考慮招金礦業(01818)及山東黃金(01787)，但要留意企業管制問題或者環保政策風險，高位回調壓力較大。
恒生指數公司日前公布季檢結果，其中恒指中國企業指數加入舜宇光學(02382)。李認為消息對股價雖然有正面幫助，但動力未必太大。公司過去數月公布之營運數據不俗，料股價走勢未必太差。不過，該股近日反覆走弱，50天線約136港元遲遲未能突破，上升空間不多，有意追入只能在2月低位122元水平，才考慮趁低小注買入博技術性反彈，始終市況仍然波動，萬一下方支持失守，股價走勢不妙。
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