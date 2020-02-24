港股格局：投資者Will沽恒指期權炒波幅
2020年02月24日 10:57
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新冠肺炎未受控，港股波幅擴大，周一恒指一度跌近500點。資深投資者Will估計，「港股今個月尾會喺25,800點及28,000點區間上落，所以我分別沽出恒指25,800點行使價嘅認沽期權，另沽出恒指27,800點行使價嘅認購期權。」
另外，中線買入阿里巴巴(09988)、恒安國際(01044)及創科實業(00669)。他解釋，「阿里巴巴食正雲計算及物聯網等科技大趨勢，所以佢一跌近200港元就抵買。至於恒安，每逢股份回購後3個月股價普遍有支持，加上近日熱炒紙巾股，故值得一博。而創科係優質藍籌股，其股東回報有穩定增長，防守性高。」周一3股股價均回調，阿里巴巴跌2.5%，恒安跌0.3%，創科跌1.3%。
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