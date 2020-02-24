港股格局：投資者Will沽恒指期權炒波幅

新冠肺炎未受控，港股波幅擴大，周一恒指一度跌近500點。資深投資者Will估計，「港股今個月尾會喺25,800點及28,000點區間上落，所以我分別沽出恒指25,800點行使價嘅認沽期權，另沽出恒指27,800點行使價嘅認購期權。」

－－－－－－