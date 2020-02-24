【專家點評】麥嘉嘉 ：恒指下一支持為26300點？

新冠肺炎疫情在海外有擴散迹象，重燃市場對疫情憂慮，避險情緒升溫下推動金價升至1,659美元7年高，10年期美國國債息率亦跌穿1.5厘。在疫情憂慮重燃及美國減息預期降溫下，美股短期面對下行壓力大，料港股亦跟隨受壓，恒指跌穿27,000點，下一支持為上升軌底部約26,300點。另外，北水動力減少，上周淨流入按周大減66%，至上周五更錄得約4千萬港元淨流出，終止連續14日淨流入局面。若情況未有改善將對港股造成進一步壓力。

標普估計，今年底全球政府負債規模將增至53萬億美元紀錄高，在低息環境下主權債預期回報將收窄，建議尋找高質素的高收益企業債以增加組合收益率 。

板塊方面，商務部將出台進一步穩定汽車消費政策措施，包括鼓勵各地出台促進新能源汽車消費、增加傳統汽車限購指標等舉措。根據中國乘聯會公布數字，2月前兩周內地汽車銷量跌92%，料2月份汽車廠家銷量將按年跌約70%。由於疫情打擊消費意欲，刺激措施對消費需求的作用需時觀察，汽車板塊暫時仍然不樂觀，料反彈只屬短暫。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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