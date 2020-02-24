【瑞通推介】嚴選阿里及美團輪證

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者續憂慮新冠肺炎疫情對經濟的影響，30年期美債息創新低，道指上周五(21日)收報28,992點，跌227點或0.7%。恒指上周五收跌300點或1%，報27,308點，全周計累挫506點或1.8%。

港股周一(24日)早市繼續走軟，跌逾300點，失守27,000點關，技術上跌穿百天線(約27,217點)。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾4,700萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾5,500萬元，反映投資者續看好港股將現技術性反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點，而熊證街貨重貨區為收回價27,731至27,799點。

阿里巴巴今早裂口低開2%後，跌幅擴大至3%，曾低見205元，回補2月4日的上升裂口。上周五有近1,400萬元淨流入阿里巴巴好倉，當中絕大部分為認購證，牛證有17萬元淨流出；今早資金趁低買入認購。

美團點評上周五收報103.2元，微跌0.1%，10天線升穿20天線，且股價連續兩日收在兩線之上，但同時受制於105元水平。集團近日在北京試點推出「無人配送」服務，股股今早低位回落至100元關口邊爭持，跌逾2%。上周五有逾1,100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾370萬元淨流入。

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