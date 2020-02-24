【瑞通推介】嚴選阿里及美團輪證
2020年02月24日 11:11
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(Getty Images圖片)
瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者續憂慮新冠肺炎疫情對經濟的影響，30年期美債息創新低，道指上周五(21日)收報28,992點，跌227點或0.7%。恒指上周五收跌300點或1%，報27,308點，全周計累挫506點或1.8%。
港股周一(24日)早市繼續走軟，跌逾300點，失守27,000點關，技術上跌穿百天線(約27,217點)。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾4,700萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾5,500萬元，反映投資者續看好港股將現技術性反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點，而熊證街貨重貨區為收回價27,731至27,799點。
阿里巴巴今早裂口低開2%後，跌幅擴大至3%，曾低見205元，回補2月4日的上升裂口。上周五有近1,400萬元淨流入阿里巴巴好倉，當中絕大部分為認購證，牛證有17萬元淨流出；今早資金趁低買入認購。
美團點評上周五收報103.2元，微跌0.1%，10天線升穿20天線，且股價連續兩日收在兩線之上，但同時受制於105元水平。集團近日在北京試點推出「無人配送」服務，股股今早低位回落至100元關口邊爭持，跌逾2%。上周五有逾1,100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾370萬元淨流入。
人民銀行上周四宣布下調貸款市場報價利率(LPR)，惟出現不對稱減息，被市場視為中央堅持「房住不炒」的原則，防止樓市過熱。融創(01918)上周五以近全日低位收市，下挫3%至41.65元，全周累跌7.75%，險守20天線。今早繼續調整約1%，曾失41元，錄三連跌。上周五有逾180萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾150萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
融創價外、中短期購(14262)，行使價49.8元，2020年6月到期，實際槓桿7.5倍。
美團點評貼價、中短期購(13318)，行使價106.1元，2020年5月到期，實際槓桿7.6倍。
美團點評輕微價外、中短期沽(21584)，行使價94.28元，2020年6月到期，實際槓桿6.6倍。
阿里輕微價外、中年期購(22402)，行使價232.8元，2020年8月到期，實際槓桿7.1倍。
阿里貼價、中短期沽(18353)，行使價199.8元，2020年7月到期，實際槓桿6.8倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(62052)，收回價26,410點，槓桿比率46.5倍。
恒指熊證(51503)，收回價28,090點，槓桿比率19.7倍。
融創牛證(63156)，收回價38.4元，槓桿比率8.5倍。
融創熊證(63161)，收回價47.4元，槓桿比率4.8倍。
美團牛證(64818)，收回價96.1元，槓桿比率11.6倍。
美團熊證(51507)，收回價105.1元，槓桿比率13.1倍。
阿里牛證(59413)，收回價199.1元，槓桿比率16.7倍。
阿里熊證(59432)，收回價219.9元，槓桿比率12.2倍。
港交牛證(66640)，收回價246.8元，槓桿比率14.6倍。
港交熊證(51773)，收回價278.8元，槓桿比率13.2倍。
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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