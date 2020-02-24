港元拆息︰隔夜息回升 1個月續跌至1.69厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至1.19厘，終止兩連跌；1星期報1.44厘；與樓按相關的1個月續跌至1.69厘，呈四連跌；3個月跌至1.94厘。

24/2/2020

隔夜 1.19036厘

1星期 1.44214厘

2星期 1.55304厘

1個月 1.69250厘

2個月 1.84935厘

3個月 1.94143厘

6個月 2.21143厘

12個月 2.29679厘

21/2/2020

隔夜 1.17500厘

1星期 1.39893厘

2星期 1.53857厘

1個月 1.70268厘

2個月 1.87018厘

3個月 1.96018厘

6個月 2.21143厘

12個月 2.29821厘

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