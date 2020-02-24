港元拆息︰隔夜息回升 1個月續跌至1.69厘
2020年02月24日 11:19
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至1.19厘，終止兩連跌；1星期報1.44厘；與樓按相關的1個月續跌至1.69厘，呈四連跌；3個月跌至1.94厘。
24/2/2020
隔夜 1.19036厘
1星期 1.44214厘
2星期 1.55304厘
1個月 1.69250厘
2個月 1.84935厘
3個月 1.94143厘
6個月 2.21143厘
12個月 2.29679厘
21/2/2020
隔夜 1.17500厘
1星期 1.39893厘
2星期 1.53857厘
1個月 1.70268厘
2個月 1.87018厘
3個月 1.96018厘
6個月 2.21143厘
12個月 2.29821厘
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