人行：近千企已獲專項再貸款　動態調整定向降準政策

人民銀行副行長陳雨露表示，要更大力度的運用好結構性貨幣政策的工具，3,000億的專項再貸款要繼續用好，目前已經有近千家企業已經獲得了專項再貸款。

他指出，人行要充分利用好普惠性的貨幣政策工具，近期還要動態調整定向降準的政策，同時更加充分發揮政策性金融的作用，人行會更大力度的支持三家政策性銀行繼續發揮作用，強調內地貨幣政策空間及工具是充足的。

陳續稱，人行將加大中小微企業專項債券的發行力度，讓商業銀行有充足的的優惠資金來源。

人行指出，到2019年，內地商業銀行平均不良貸款率只有1.86%，中小企業的不良貸款率略微高於平均水平，仍遠低於50%的監管標準。商業銀行的撥備覆蓋率高達180%以上，有充分的資源和能力應對這次疫情對中小企業和國民經濟的影響。

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