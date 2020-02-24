【專點點評】周樂樂：日韓疫情惡化　全球避險情緒升溫

內地政策刺激預期持續升溫，各部委為穩經濟與穩市場，陸續推出各自寬鬆的刺激計劃，央行增加信貸供應與降資金成本、財政部增加財稅支持、銀保監會鼓勵銀行增信貸與降不良容忍度等。值得關注的是，證監會放鬆再融資監管，一周內超過40家上市公司發布新融資方案，點燃了定增題材。

日前證監會放鬆監管再次升級，宣布廢除借殼執行IPO標準等18個文件，算是真正意義上，對中小板與創業板企業的資本運作鬆綁，這是中小板指數與創業板指數持續走強的主要原因。綜合來看，國家部署運作的「寬鬆貨幣政策+積極財政政策+監管放鬆」組合，令市場憧憬一波寬鬆刺激行情即將到來。

基金市場正在反映這一預期，東方紅睿澤公募基金遭1,200億元超額認購，數百億的科創新基金頻頻現日售罄等，增強了市場對資金大規模流入的預期。外資看好中國資產，富時羅素宣布A股納入因子由15%提升至25%，新納入88只A股，市場預計數百億資金將建倉。

然而，需要謹慎的是日本與南韓疫情有所加重，導致日韓的貨幣與股市遭遇拋售；因2月製造業與服務業PMI數差於預期，美股持續下跌調整。環球來看，美元指數升接近100、30年美債收益率刷新低至1.89%，黃金價格持續上漲最高至1643.15美元，這些避險資產遭資金追入，風險資金遭拋售，反映市場擔憂經濟前景與憂慮通脹水平。

投資策略來看，選行業與企業可根據國家定調的產業方向與經濟新動能的產業方向考慮。日前中國中央政治局會議強調，刺激消費，加大對試劑、藥品、疫苗研發支持力度，推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯網等加快發展。定調方向與跟最近炒作的板塊基本脗合。同時，央行官員強調LPR下行基本不影響個人房貸，房住不炒仍是當前房地產調控政策的主導方向。警示下，若市場氣氛一旦出現降溫，需及時執行減倉，

勝利證券副首席營運官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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