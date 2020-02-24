港股格局：梁偉源指市底不差 上望27600點

港股曾挫近500點，失守27,000點大關。大華繼顯(香港)執行董事梁偉源料，港股未來跌幅不會很大，料短線上試27,600點，目前更是分段買貨之時。

在美股方面。他相信，除非疫情在美國明顯擴散，否則美股不會急瀉，亦不用擔心美股一旦「散水」會拖累港股急跌。

－－－－－－