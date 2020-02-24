港股格局：梁偉源指市底不差 上望27600點
2020年02月24日 11:27
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港股曾挫近500點，失守27,000點大關。大華繼顯(香港)執行董事梁偉源料，港股未來跌幅不會很大，料短線上試27,600點，目前更是分段買貨之時。
他指，觀乎目前內地救市的決心明顯，一方面揼水入資本市場，另一方面亦以各項措施救經濟，加上內地不容許沽空，故A股在當前的疫市下依然企穩，並支撐着港股。所以，他認為現階段可分段吸納，並建議買入ATM股份，即阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)及美團點評(03690)，尤其推介將於3月18日公布業績的騰訊。
在美股方面。他相信，除非疫情在美國明顯擴散，否則美股不會急瀉，亦不用擔心美股一旦「散水」會拖累港股急跌。
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