駿隆：逾半僱主或削開支　7成容許員工在家工作

強積金顧問專家--駿隆集團於2月中針對僱主進行問卷調查，發現70%僱主有為僱員提供在家工作安排，並為他們提供口罩等個人防護用品。疫情令不少行業生意備受打撃。調查結果顯示，只有少於10%僱主表示會削減人力資源預算開支，主要來自零售及媒體行業。

削減範圍主要針對變動薪酬開支，例如花紅。近40%受訪僱主表示不會削減開支，另外55%表示不肯定。相對工作安排及薪酬而言，僱主及僱員就疫情對強積金的影響關注較低。

調查顯示，面對新型冠狀病毒疫情，政府宣布農曆年假後政府僱員在家工作安排；惟私營機構僱主的應變措施及安排不一，不少僱員面對「返定唔返」的兩難情況。

調查又發現，30%僱主認為疫情對今年強積金表現影響輕微，而40%表示不知道或難講。過半受訪僱主亦表示，旗下員工並不擔心疫情影響投資風險及強積金回報表現。

駿隆執行董事王玉麟指出，疫情雖令1月整體強積金回報見紅，但受惠於環球央行逆周期措施，截至2月20日駿隆強積金表現指數年初至今回報為0.23%，與1月底比較轉虧為盈。成員毋須過份擔心短期市況起伏而頻繁轉換強積金投資組合。

駿隆於2月10至14日期間，以網上問卷形式訪問265間私營機構有關新型冠狀病毒疫情下，旗下超過120,000名僱員的工作安排及人力資源開支預算的計劃。

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