人民幣速遞：招行料本周維持弱勢　或跌見7.08水平

招商銀行首席外匯分析師李劉陽指出，上周人民幣匯率接連跌破幾道重要技術支撐關口，明確了短期繼續看跌的方向。而疫情在海外爆發的消息，進一步推升了美元和黃金，本周人民幣恐將繼續維持弱勢，預計本周交投區間約6.98至7.08。

他指出，日韓疫情爆發加劇了亞洲貨幣跌勢。由於日韓與中國距離很近，且在中國擁有大量的直接和間接投資。如果疫情在日韓爆發，外界會擔憂中國的疫情會因為日韓的輸入再現反覆。同時，外界亦擔心一旦日韓因疫情出現停工停產，兩國在華的外商投資企業的復工復產將受到供應鏈短缺衝擊。

中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為7.0246，較上日再下調36點子，連跌5日。人民幣兌每美元匯價周一(24日)先跌後回穩，但仍未收復七算關口。離岸人民幣(CNH)報7.0422，每百港元兌約90.36元人民幣；在岸人民幣(CNY)報7.0321。

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