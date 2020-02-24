新冠肺炎：恒地「抗疫基金」推中港支援措施紓疫情

2020年02月24日 11:53
  • 東網電視
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    為應對新型冠狀病毒肺炎疫情，響應政府呼籲嚴防病毒擴散，恒基地產(00012)早前透過家族捐款設立「抗疫基金」，宣布在中港兩地同時推出一系列抗疫行動。
    在香港，該基金全額資助，為公共交通工具免費噴塗能長效消毒的納米光觸媒，並優先安排4,350多輛小巴噴塗，目前已跟個別小巴商會聯繫，最快本周內開始噴塗工序。
    基金亦計劃向全港逾1.8萬部的士免費派發納米光觸媒噴劑，供的士噴塗消毒車廂，預料來貨下周內到港，現階段正跟的士商會商討派發安排。
    此外，載通(00062)旗下九巴日前已宣布會自行斥資為旗下九巴及龍運巴士車隊噴塗納米光觸媒，基金樂意為其他公共交通工具如地鐵(00066)及巴士等提供免費噴塗納米光觸媒，或商討其他合作方式。
    在內地，基金將斥資購買20萬劑由國家中醫藥管理局推薦使用的「清肺排毒湯」中藥配方顆粒沖劑，捐贈給湖北省內19所醫院的2.6萬名新冠肺炎病人服用；另已購買22.5萬瓶維生素C和46萬支能量棒，透過「湖北省青少年發展基金會」捐贈予湖北省31所醫院、方艙醫院、保健所及24所衞生防控及救援機構，供超過15萬醫護人員享用。有關物資正分批陸續派送予各機構。
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