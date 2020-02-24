新冠肺炎：恒地「抗疫基金」推中港支援措施紓疫情

在香港，該基金全額資助，為公共交通工具免費噴塗能長效消毒的納米光觸媒，並優先安排4,350多輛小巴噴塗，目前已跟個別小巴商會聯繫，最快本周內開始噴塗工序。

基金亦計劃向全港逾1.8萬部的士免費派發納米光觸媒噴劑，供的士噴塗消毒車廂，預料來貨下周內到港，現階段正跟的士商會商討派發安排。

在內地，基金將斥資購買20萬劑由國家中醫藥管理局推薦使用的「清肺排毒湯」中藥配方顆粒沖劑，捐贈給湖北省內19所醫院的2.6萬名新冠肺炎病人服用；另已購買22.5萬瓶維生素C和46萬支能量棒，透過「湖北省青少年發展基金會」捐贈予湖北省31所醫院、方艙醫院、保健所及24所衞生防控及救援機構，供超過15萬醫護人員享用。有關物資正分批陸續派送予各機構。

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