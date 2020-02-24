新冠肺炎：尚晉中港澳大部分店舖已復工　高層自願減薪

集團預期疫情在短期內將對集團於中國、澳門、香港及台灣的營運及經營環境構成若干程度上的不利影響，如暫時關閉中國、澳門及香港的零售店，以及預期到訪中國地區、澳門、香港及台灣的旅客人數減少及消費氣氛減弱。

為控制成本，公司持續與集團零售店業主磋商減免零售店租金，並對所有執行董事及高級管理層實施分別50%及30%的自願減薪，自2020年2月1日起為期3個月。與此同時，集團將繼續加強成本控制措施，如向供應商爭取最優惠條款。

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