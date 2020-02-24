新冠肺炎：尚晉中港澳大部分店舖已復工 高層自願減薪
2020年02月24日 12:29
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隨着新冠疫情爆發，尚晉國際控股(02528)公布，為確保僱員的健康安全，並響應相關政府機關的疫情防控規定，集團已暫時關閉於中國的大部分零售店、於澳門的所有零售店及於香港的一家零售店，停業時間各有不同。於本公告日期，除位於湖北省的零售店外，集團於中國的大部分零售店已恢復營運，以及於澳門及香港的大部分零售店已恢復營運。部分零售店已縮短營業時間。
集團預期疫情在短期內將對集團於中國、澳門、香港及台灣的營運及經營環境構成若干程度上的不利影響，如暫時關閉中國、澳門及香港的零售店，以及預期到訪中國地區、澳門、香港及台灣的旅客人數減少及消費氣氛減弱。
為控制成本，公司持續與集團零售店業主磋商減免零售店租金，並對所有執行董事及高級管理層實施分別50%及30%的自願減薪，自2020年2月1日起為期3個月。與此同時，集團將繼續加強成本控制措施，如向供應商爭取最優惠條款。
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