【大師睇市】後市不宜看得太淡！

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，早前已提醒投資者大市或有回吐，有機會下試27,500點，甚至試補2月6日的下跌裂口兩萬七邊。由於新冠肺炎出現全球性擴散，引起市場恐慌，恒指周一(24日)低位見26,826點，要有心理準備仍需多一至兩日消化相關消息。

值得一提的是，金價周一見1,680美元水平出現調整，估計短線有機會繼續回吐，而美匯指數高位亦見回調，反映資金似乎已在避險資產套現，料港股「Chok落去」的時間不會不久，預多一兩日，下跌多200至300點就有機會喘穩。

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