【大師睇市】後市不宜看得太淡！
2020年02月24日 12:56
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訊匯證券行政總裁沈振盈表示，早前已提醒投資者大市或有回吐，有機會下試27,500點，甚至試補2月6日的下跌裂口兩萬七邊。由於新冠肺炎出現全球性擴散，引起市場恐慌，恒指周一(24日)低位見26,826點，要有心理準備仍需多一至兩日消化相關消息。
值得一提的是，金價周一見1,680美元水平出現調整，估計短線有機會繼續回吐，而美匯指數高位亦見回調，反映資金似乎已在避險資產套現，料港股「Chok落去」的時間不會不久，預多一兩日，下跌多200至300點就有機會喘穩。
大師又指，一些股份如部分5G概念股，雖然低開後倒升，營造「破腳穿頭」形態，例如京信通信(02342)及中通服(00552)可繼續持有。指數方面，主要由騰訊(00700)及內銀股拖低。不過，內地疫情似乎已逐步受控，中央積極推動工廠復工，料仍會有政策方面的消息，故後市不宜看得太淡！
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