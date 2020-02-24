【高盛推介】騰訊跌穿400元關 牛熊購證點揀？
2020年02月24日 13:04
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊上周五(21日)下跌約2.2%；今天(24日)早市繼續下跌、並失守400港元關口，曾低見390.2元。美國證監會文件顯示，騰訊已通過旗下全資子公司持有內地影片分享網站《嗶哩嗶哩》18%股份，成為嗶哩嗶哩的大股東。
近期資金追捧好倉，上周二(18日)至上周五皆錄得資金流入認購證及牛證，各有約5,770萬及2,750萬元。進而觀察港股通資金流向，則近期北水沽出騰訊，上周三(19日)至上周五皆錄得資金淨賣出，合共超過21億元。
就騰訊失守400元關口，投資者在計劃部署時，宜重新審視產品條款。
騰訊購(21489)，行使價424.08元，2020年06月26日到期，實際槓桿10.9倍，行使價393至430元間產品中，槓桿最高。
騰訊購(16951)，行使價408.88元，2020年06月29日到期，實際槓桿10.0倍，貼價、高槓桿。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意騰訊牛(51612)，收回價與現價有11.6元差距。相反，投資者如計劃部署熊證，可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的騰訊熊(52062)，收回價與現價有約23.2元差距。
騰訊牛(51612)，收回價380.18元，行使價377.68元，換股比率100，槓桿比率24.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
騰訊熊(52062)，收回價415.01元，行使價417.51元，換股比率100，槓桿比率16.1倍，市場上最貼價、槓桿最高熊證。
高盛其他產品條款：
騰訊購(18520)，行使價419元，到期日2020年06月22日，實際槓桿10.8倍。
騰訊沽(20215)，行使價375.55元，到期日2020年06月30日，實際槓桿9.1倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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