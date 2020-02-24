【高盛推介】騰訊跌穿400元關　牛熊購證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊上周五(21日)下跌約2.2%；今天(24日)早市繼續下跌、並失守400港元關口，曾低見390.2元。美國證監會文件顯示，騰訊已通過旗下全資子公司持有內地影片分享網站《嗶哩嗶哩》18%股份，成為嗶哩嗶哩的大股東。

近期資金追捧好倉，上周二(18日)至上周五皆錄得資金流入認購證及牛證，各有約5,770萬及2,750萬元。進而觀察港股通資金流向，則近期北水沽出騰訊，上周三(19日)至上周五皆錄得資金淨賣出，合共超過21億元。

就騰訊失守400元關口，投資者在計劃部署時，宜重新審視產品條款。

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