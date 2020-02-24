新冠肺炎：大摩籲提防資金大規模流出香港市場

因應新冠肺炎疫情，中國延遲復工。摩根士丹利表示，疫情拖累全球經濟，料環球首季經濟增長僅2.5%。內地生產鏈在今年次季仍停頓狀況，將嚴重影響全球供應鏈，上半年國內生產值(GDP)或陷入衰退。

該行認為，內地財政赤字率有可能擴大1.2個百分點，但相信中國政府將採取短期的減稅降費措施，以協助對最受影響的行業以及中小企。該行料，中央將再次削減中期借貸便利(MLF)利率約30至40點子，另會下調存款準備金率，幅度約100點子。

該行認為，中央有鼓勵復工的政策，反映這為中國內地現時首要目標。目前生產僅為正常的40至50%，料未來10日的復工速度會加快，回升至60至70%，料3月下旬可回復正常。

另外，大摩認為，疫情將影響環球企業盈利，下調今年中港股市指數目標價1至5%。今年底恒生指數目標價為26,820點，較原先預期27,500點下調2%；滬深300指數則為3,960點，較原先預期下調5%；MSCI中國指數目標價亦下調2%。

該行指，現時中國生產復工進度緩慢，疫情可能會令首季企業盈利增速錄得負增長，將全年中國企業盈利增速由原先預期的10%下調至5%。

該行提到，A股仍屬半封閉市場，市場敏感度較高，預期中國政策即推出更多刺激經濟措施，料A股表現大機會跑贏港股及境外市場。

疫情在海外有增加趨勢，大摩指，假設疫情進一步蔓延至影響經濟，將會令全球投資者的風險胃納減少，而香港市場流動性轉向較快，可能會令資金迅速大規模流出。

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