【專家點評】基金經理指新冠肺炎疫情比沙士影響嚴重

木星資產管理(JUPITER)新興市場基金經理Charles Sunnucks指出，儘管2019年中國股市氣勢如虹，但顯然鼠年開局不利。就在中美達成第一階段貿易協議，投資者剛剛因美國未進一步實施制裁而如釋重負時，武漢就爆發了新冠狀病毒疫情。

市場觀察家一直在比較此次疫情與2003年沙士(SARS)爆發的影響。然而，兩者之間存在重要差異。就對人類的影響而言，SARS的傳染性明顯較低，但死亡率卻較高。最終結果可能是新冠狀病毒更加危險，傳播範圍更廣。新病毒對全球經濟的影響可能更為明顯。SARS爆發時，中國佔全球國內生產總值(GDP)的比重僅約4%，佔全球進口總額約5%；而2019年，這些數字分別為16%及10%。

對中國國內的影響亦不同。城市化的不斷推進及相應擴大的服務型經濟，可能令疾病傳播得更快。幸運的是，中國的醫療保健基礎設施有所改善，對中國有利；雖然應對手法稱不上完美，但在網上社交軟件技術大幅提升的協助下，變得更加主動。

對投資者而言，石油現貨市場的百分比跌幅最大。這反映需求減弱及精煉油產量大減。中國股票價格亦走低，但下跌幅度顯示投資者普遍未太在意疫情影響。儘管如此，由於經濟活動減少，很多公司無疑將在第一季面臨嚴重的經營困難。例如，在中國新年期間，中國的博彩聖地澳門的訪客量較2019年同一假期下降了近80%。就對公司長期價值的影響而言，這些損失可以忽略不計。投資者更關注的是，這些事件會導致本身仍需持續改革的經濟出現結構斷裂的尾部風險。迄今為止，借貸活動保持相對穩定，企業適應能力較強。

展望未來，中國仍然是一個複雜的經濟體，廣泛的風險與機遇並存。儘管此次疫情對公司估值的基本因素影響不大，但其令市場氣氛受壓，並產生短暫的困難惡化為系統性影響的風險。然而，長期影響之一可能是食品零售等經濟領域的規範化或會加速，而服務轉型及上網時間增加的趨勢只會更加明顯。

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