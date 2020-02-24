減價盤頻現！珀麗灣周末錄3成交　三房918萬易主

美聯劉寶琪表示，近日減價盤頻現，帶動二手成交，珀麗灣於周末睇樓量不俗，並連錄3宗成交，其中31座高層D室，實用面積約762方呎，套三房連儲物室間隔，擁海景，早前開價約950萬元，議價後終以918萬元成交，呎價約12,047元

資料顯示，原業主於2016年7月以約728萬元購入上址，轉手帳面獲利約190萬元，期內物業升值約26%。

另外，19座高層G室亦於周末易手，單位實用面積約532方呎，兩房間隔，向東南。買家外區用家，議價後由668萬元，減至650萬元成交，呎價約12,218元，原業主於2004年7月以約244.8萬元購入上址，帳面獲利約405.2萬元，期內物業升值約166%。

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