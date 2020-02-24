【專家分析】今年中香港失業率或高見5%

彭博中國經濟學家萬千指出，受新型冠狀病毒疫情影響，預期上半年香港仍將陷入衰退。她指出，即使一如預期，疫情在香港得到控制，但仍將影響投資信心情緒和需求、拖累經濟，並預計2020年本地生產總值(GDP)將下跌0.4%，第一季度按年下跌4.7%。隨着中國經濟的轉好、本地企業和家庭信心的增强，香港經濟或將於下半年出現復甦。

在新型冠狀病毒疫情對經濟衰退下的企業帶來壓力前，香港的失業率連續4個月上升，1月升至3.4%。中國為遏制病毒傳播而採取限制措施，將影響旅遊業和其他依賴遊客的行業前景，導致失業率上升。她預計，鑑於香港於上半年仍將陷入衰退，截至2020年年中，失業率或將上升至5%，而失業率上升將拖低家庭收入，進一步影響本地消費。

政府統計處早前公布，去年11月至今年1月期間，香港失業率為3.4%。

她又指出，香港政府的財政優勢非必然，可以預計政府財政將錄得赤字，且未來可能須要採取更多逆周期刺激措施，因而進一步增加政府的財政負擔。

－－－－－－