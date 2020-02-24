亞洲四小龍高下立見！新台幣兌韓圜創8年最強

外國傳媒報道，新冠肺炎疫情自武漢向外伸延已逾一個月，主要亞幣幾乎全面下跌，當中尤以韓圜跌勢最重，因該國疫情迅速擴散。反觀，新台幣跌幅相對有限，令新台幣兌韓圜交叉匯率周一(24日)升破每新台幣兌40韓圜，創下2012年以來新高。

德國商業銀行指出，從基本因素來看，台灣比較穩固，投資者對台灣的investment sentiment(投資信心)很好，過去20年少見這麼看好，主要受惠企業回流。相比之下，南韓疫情比台灣嚴重得多，是這兩個交易日韓圜大貶的最重要原因，新台幣整體表現還是不錯。兩地基本因素最大的不同在於南韓沒有利好因素，台灣則明顯受惠於產業回流，這是新台幣中期來看，表現比較強的重要原因。

新台幣兌韓圜現報40.012，為2012年以來最強，較早前一度觸及40.072，創2009年4月以來盤中最高。累計自1月23日以來，新台幣兌美元跌1.5%，在主要亞幣中表現是「中上」，韓圜則跌約4.4%，表現最差。

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